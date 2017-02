Turnploeg met nieuwe namen naar Stuttgart

Zonder Epke Zonderland, Jeffrey Wammes en Yuri van Gelder beginnen de Nederlandse turners hun voorbereiding op de EK bij de Team Challenge, een wedstrijd half maart in Stuttgart. Bondscoach Bram van Bokhoven reist met enkele vertrouwde en een aantal nieuwe namen naar de Duitse stad. Bart Deurloo is de enige turner in de selectie die vorig jaar in Rio op de Olympische Spelen uitkwam. Zonderland begint zijn seizoen sowieso later in verband met zijn studie. De Fries slaat de EK in april over.

Van de andere olympiĂ«rs is Frank Rijken herstellende van een knie-operatie, terwijl Wammes tot juni in Las Vegas werkt bij Cirque du Soleil. ,,Hij is er nog niet voor 100 procent uit wat hij daarna gaat doen”, meldde Van Bokhoven dinsdag.

Van Gelder, op de Spelen van Rio mede op verzoek van Van Bokhoven naar huis gestuurd, komt voorlopig niet in de plannen voor. ,,Hij is van alles aan het doen”, begreep Van Bokhoven. ,,We hebben ervoor gekozen nieuwe jongens een kans te geven.” De communicatie tussen beiden lijkt nog niet optimaal. ,,Ik weet niet of hij wel of niet voor het EK gaat. ”

Het eerste team bestaat uit Anthony van Assche, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Boudewijn de Vries. Voor het tweede team zijn Michel Bletterman, Rick Jacobs, Alex Klinkenberg, Max Kooistra en Justen Zuidema geselecteerd.

Deurloo begint zijn seizoen met een optreden in een wereldbekerwedstrijd in Newark op 4 maart. Op 8 april is de Rotterdammer actief op een wereldbekerwedstrijd in Londen. Bij de vrouwen turnt Tisha Volleman deze wedstrijden. Eythora Thorsdottir komt op 18 maart in actie bij de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart.