Vos opent wegseizoen in Strade Bianche

Wielrenster Marianne Vos begint haar seizoen op de weg volgende week zaterdag in Italië. De 29-jarige Brabantse staat aan de start van Strade Bianche, de Italiaanse koers over deels onverharde wegen met start en finish in Siena. De wedstrijd geldt tevens als opening van de WorldTour voor vrouwen.

Vos was de afgelopen maanden na een lange afwezigheid vooral in het veld te vinden, haar oude liefde. De veelvoudig olympisch- en wereldkampioene won heel wat wedstrijden, maar moest op het WK in Luxemburg genoegen nemen met zilver achter de Belgische Sanne Cant.

Vos heeft zich met haar ploeg WM3 Pro Cycling, die onder leiding staat van Jeroen Blijlevens, aan de Spaanse oostkust nabij Calpe voorbereid op het wegseizoen.