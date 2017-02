Wielrenner Roglic langer bij LottoNL-Jumbo

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft zijn contract bij LottoNL-Jumbo dinsdag met een jaar verlengd. De 27-jarige Roglic, voormalig schansspringer, rijdt ook volgend seizoen voor de Nederlandse WorldTour-ploeg. De Sloveen schreef afgelopen week de Ronde van de Algarve op zijn naam, vooral dankzij een sterk optreden in de tijdrit en ook in de bergetappes.

,,Wij hebben hem binnengehaald als een onervaren talent. Onder onze begeleiding heeft hij mooie stappen gezet”, zei teammanager Richard Plugge. ,,Hij is een echte topsporter, die met toewijding werkt aan zijn ontwikkeling.”

Roglic gold aanvankelijk als een talentvolle schansspringer, maar ging zich na een zware val richten op wielrennen. De Sloveen schreef vorig jaar de lange tijdrit in de Giro d’Italia op zijn naam, nadat hij in openingstijdrit door Apeldoorn nog met één honderdste was geklopt door Tom Dumoulin.