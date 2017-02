Geniez wint, Dennis leidt

Alexandre Geniez heeft woensdag de tweede etappe in de tweede editie van de Ronde van de Provence gewonnen. De 28-jarige Fransman van AG2R was na 169,6 kilometer van Miramas naar La Ciotat de snelste van een kleine kopgroep. Hij bleef de Australiër Rohan Dennis en de Fransman Nicolas Edet voor.

Het peloton kwam 4 seconden later binnen. Dennis is de nieuwe leider in de driedaagse rittenkoers. Hij nam de koppositie in het algemeen klassement over van de Fransman Justin Jules, die dinsdag de openingsrit op zijn naam schreef.

In de eerste etappe van de Ronde van Alentejo in Portugal ging de ritzege naar de Italiaanse routinier Rinaldo Nocentini. Jasper de Laat eindigde als zevende en Jetse Bol kwam als negende over de streep.