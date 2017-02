Angelique Kerber heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Dubai. De Duitse tennisster won in de derde ronde met 6-2 6-3 van de Puerto Ricaanse Mónica Puig, voor wie ze in de olympische finale van afgelopen zomer in Rio nog moest buigen.

De als eerste geplaatste Kerber komt donderdag in de kwartfinale uit tegen Ana Konjuh uit Kroatië.