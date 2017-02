Schouten en Zielman winnen in Zweden

Simon Schouten heeft woensdag de derde wedstrijd in de KPN Grandprix op zijn naam geschreven. De marathonschaatser reed in het Zweedse Lulea in het laatste stuk weg uit een kopgroep van vijf man. Frank Vreugdenhil bleef in de sprint om de tweede plaats Niels Mesu net voor.

Vreugdenhil leidt het klassement met 50 punten. Mesu is tweede met 42 punten en Schouten is naar de derde plek gestegen en heeft nu 36,1 punten.

Bij de vrouwen sprintte een grotere groep in de laatste meters voor de winst. Carla Ketellapper-Zielman kwam met haar schaats net wat eerder over de streep dan Iris van der Stelt en Ankie Ytsma.

De KPN Grandprix gaat zaterdag verder met de vierde wedstrijd. Die is ook in Zweden, in Falun.