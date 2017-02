Van Aert verslaat Van der Poel in slotveldrit

Wout Van Aert heeft woensdagavond op de Cyclocross Masters, de laatste veldrit van het seizoen, de overwinning gegrepen. De Belg bleef in de eindsprint Mathieu van der Poel voor. Bij de vrouwen won de Nederlandse Sophie de Boer.

Wereldkampioen Van Aert nam in Waregem de overige veldrijders op sleeptouw. Tijdens de gehele rit bleven serieuze ontsnappingen echter uit. Uiteindelijk raakten Lars van der Haar, Van der Poel en de Belgen Van Aert, Kevin Pauwels en Tom Meeusen verwikkeld in een eindsprint, met de zege voor Van Aert als resultaat. Pauwels eindigde als derde.

Van der Poel moest zodoende opnieuw zijn meerdere erkennen in Van Aert, die zondag in Oostmalle ook al als eerste over de meet kwam. Dit terwijl de Nederlandse veldrijder, na het door zijn Belgische rivaal gewonnen WK, alle zes wedstrijden waar hij aan de start verscheen op zijn naam schreef.

Bij de vrouwen vluchtte De Boer net voor de slotronde uit een kopgroep van zeven. De Belgische Ellen Van Loy ging mee en had bij het ingaan van de laatste ronde zelfs een lichte voorsprong. Maar De Boer troefde Van Loy af in de laatste meters.