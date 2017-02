Vier hockeykeepers strijden om plek in Oranje

Bondscoach Max Caldas heeft de keepers Maurits Visser (Den Bosch) en Berend van Eldonk (Rotterdam) opgenomen in de trainingsselectie van het Nederlands hockeyteam. Zij moeten met de al eerder geselecteerde doelmannen Pirmin Blaak (Oranje-Rood) en Sam van der Ven (HGC) uitmaken wie de plek inneemt van Jaap Stockmann, die jarenlang het Nederlandse doel verdedigde.

,,In de Nederlandse stijl is jarenlang gewerkt met één echte nummer 1”, zegt Caldas op hockey.nl. ,,De nummer 2 ging wel mee, maar speelde bijna nooit.” Vanaf zijn aantreden in 2014 stelde Caldas om en om Stockmann en Blaak op, reden voor eerstgenoemde om na de Spelen in Rio afscheid te nemen.

De hockeyploeg bereidt zich vanaf maandag in sportcentrum Papendal voor op de halve-finaleronde van de Hockey World League in juni in Londen. Caldas traint gedurende zes weken op maandagen en dinsdagen met de internationals, die in juni slechts tien dagen voorbereidingstijd hebben.