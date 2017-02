Goffin naar tennistoernooi Rosmalen

David Goffin verschijnt in juni op de baan van het tennistoernooi in Rosmalen. De Belg was donderdag de eerste naam die door de organisatie werd bekendgemaakt. Afgelopen zondag stond Goffin nog in de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament, waarin hij verloor van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Goffin bezet door zijn prestatie in Ahoy sinds maandag de tiende plek op de wereldranglijst.

Bij de mannen won Nicolas Mahut uit Frankrijk vorig jaar het toernooi voor de derde keer in zijn loopbaan.