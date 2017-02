Van As opnieuw beste hockeyster ter wereld

Naomi van As is donderdag door de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot beste hockeyster van het jaar 2016. Ze volgt Lidewij Welten op die vorig jaar de titel kreeg. In 2014 was Ellen Hoog de beste speelster. Het is de tweede keer dat de 33-jarige Van As de prijs wint. In 2009 werd ze ook al tot wereldspeelster verkozen. Ze moest de prijs toen delen met de Argentijnse Luciana Aymar.

De oud-international zei in een reactie verrast en vereerd te zijn. Ze verloor in augustus met Oranje de finale van de Olympische Spelen. Groot-Brittanniƫ was in Rio de Janeiro te sterk. Vlak daarna stopte Van As als international.

Jaap Stockmann, Joyce Sombroek, Jorrit Croon en Alyson Annan vielen buiten de prijzen. Stockmann en Sombroek, beide voormalig keepers van Oranje, waren genomineerd voor beste doelverdediger. Croon maakte kans op de titel talent van het jaar. De Australische Annan, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, kon tot coach van het jaar worden verkozen, maar die prijs ging naar Danny Kerry. Hij leidde de vrouwen van Groot-Brittanniƫ naar het eerste olympische goud ooit.

De Belgische John-John Dohmen werd verkozen tot speler van het jaar. Hij volgde Robert van der Horst op. De twee beste keepers zijn allebei in de Nederlandse hoofdklasse te zien. De Britse Maddie Hinch speelt bij SCHC en de Ier David Harte keept voor Kampong.