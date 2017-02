Armstrong voor de rechter op 6 november

De datum voor de rechtszaak van de Amerikaanse regering tegen de geschorste wielrenner Lance Armstrong is bekend. De man die in 2012 zijn zeven Tourzeges kwijtraakte vanwege doping, moet op 6 november voor de federale rechter verschijnen in Washington. Dat meldde de BBC vrijdag.

De overheid wil dat Armstrong het geld terugbetaalt dat hij ontving van zijn toenmalige ploeg US Postal, een met belastinggeld gefinancierd bedrijf. Het betreft een schadeloosstelling ter hoogte van 100 miljoen dollar, omgerekend bijna 95 miljoen euro.

De Amerikaanse overheid sloot zich aan bij de rechtszaak die Armstrongs voormalige ploegmaat Floyd Landis al in 2010 aanspande. Landis raakte door doping zijn Tourzege van 2006 kwijt en wees Armstrong aan als de kwade genius. Het duurde jaren eer de Texaan bekende. Hij deed begin 2013 zijn onthullende verhaal op televisie bij Oprah Winfrey.