Gasquet klopt Monfils in Marseille

Tennisser Richard Gasquet heeft vrijdag het Franse onderonsje met Gaël Monfils in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Marseille gewonnen. De als zesde geplaatste Gasquet versloeg Monfils, de nummer één van de plaatsingslijst, in drie sets: 6-7 (5) 6-4 6-2. Gasquet stuit zaterdag in de halve finale weer op een landgenoot, Lucas Pouille.

Die als vierde geplaatste Fransman ontdeed zich van de Rus Daniil Medvedev: 4-6 6-1 6-4. De andere halve finale gaat tussen Jo-Wilfried Tsonga en Nick Kyrgios. De Fransman, vorige week winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, versloeg landgenoot Gilles Simon met 6-4 6-1. De Australiër Kyrgios maakte een einde aan de opmars van de Slowaakse qualifier Norbert Gombos (6-3 6-3).