Golfer Saxton in wachtkamer Johannesburg

Golfer Reinier Saxton moet afwachten of het Joburg Open voor hem een vervolg krijgt. De 29-jarige Noord-Hollander staat na twee rondes op de banen van golfclub Royal Johannesburg & Kensington in Zuid-Afrika op een totaal van 139 slagen, vier onder par. Of dat genoeg is om de ‘cut’ te halen, weet Saxton pas zaterdag.

Het evenement uit de Europese Tour wordt geplaagd door slecht weer. Vanwege de regen werd de eerste ronde donderdag al voortijdig afgebroken en ook vrijdag konden lang niet alle golfers hun tweede omloop afmaken.

Saxton maakte zijn rondjes over de East Course en West Course wel af, in respectievelijk 70 en 69 slagen, allebei twee onder het baangemiddelde. Op het moment dat invallende duisternis verder spelen onmogelijk maakte, stond Saxton op de gedeelde 59e plaats in het klassement. De tweede ronde wordt zaterdag af gemaakt en daarna valt de ‘cut’.