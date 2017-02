McIlroy verdedigt zich voor rondje met Trump

Rory McIlroy heeft zich vrijdag verdedigd voor het partijtje golf dat hij afgelopen weekeinde speelde met Donald Trump. Op uitnodiging van de Amerikaanse president liep de Noord-Ierse topgolfer een ronde over de banen van diens golfclub in West Palm Beach. Het kwam McIlroy op heel wat kritiek te staan.

De Noord-Ier voelde zich genoodzaakt om vrijdag via Twitter een verklaring naar buiten te brengen. ,,Ik ben het heus niet met alles eens wat mijn vrienden en familieleden zeggen en doen, maar toch golf ik met ze. Afgelopen week werd ik uitgenodigd om te golfen met de president van de Verenigde Staten. Of je de persoon die deze positie bekleedt nou respecteert of niet, je hebt respect voor die positie”, schreef McIlroy. ,,Het was geen politiek statement of iets dergelijks, maar simpelweg een rondje golf. Het is belachelijk dat mensen me een fascist noemen omdat ik een tijdje in iemands gezelschap verkeer.”

McIlroy maakt komende week in Mexico zijn rentree, nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan vanwege een stressfractuur in een van zijn ribben.