Pech achtervolgt topskiester Veith

Pech achtervolgt de Oostenrijkse topskiester Anna Veith (voorheen Fenninger). Enkele weken na haar rentree in de wereldbeker is de 27-jarige oud-wereldkampioene opnieuw geblesseerd geraakt en moet ze haar seizoen voortijdig beëindigen. ,,Deze keer is het mijn linkerknie, waar ik al veel jaren hinder en pijn van heb en die me ook beperkt”, meldde ze vrijdag via sociale media. ,,Een operatie is noodzakelijk om in de toekomst pijnvrij te kunnen skiën.”

Veith was nog maar net terug in competitie na een lange revalidatie als gevolg van een zware blessure aan haar rechterknie. Die kostte de olympisch kampioene op de super-G het hele vorige seizoen. Eind december maakte ze haar rentree op de pistes en Veith startte bij de WK eerder deze maand in Sankt Moritz als titelverdedigster op de super-G en reuzenslalom. Ze wist die titels niet te prolongeren.