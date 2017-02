Primeur Sloveense skiër Kline op afdaling

De Sloveense skiër Bostjan Kline heeft vrijdag zijn eerste zege in de wereldbeker geboekt. Hij won de afdaling in het Noorse Kvitfjell. De 25-jarige Kline klokte 1.29,20 en op die tijd beten alle favorieten zich stuk.

Regerend olympisch kampioen Matthias Mayer (Oostenrijk) eindigde als tweede op 0,19 seconde. Kjetil Jansrud, de Noorse leider van het wereldbekerklassement op de koningsdiscipline, noteerde de derde tijd. De Zwitser Beat Feuz, die onlangs in Sankt Moritz de wereldtitel veroverde op de afdaling, zette de zevende tijd neer.

De stand in de algemene wereldbeker veranderde nauwelijks. De Oostenrijker Marcel Hirscher leidt met riante voorsprong.

De Italiaanse skiester Federica Brignone schreef in Crans Montana de combinatie op haar naam. Ze eindigde in zware omstandigheden op de Zwitserse piste na de super-G en de slalom op de eerste plaats. De Amerikaanse skiesters, onder wie Mikaela Shiffrin en Lindsey Vonn, gingen vrijdag niet van start. Zij vonden de veiligheidsrisico’s te groot. Shiffrin leidt nog wel in de stand van de algemene wereldbeker.