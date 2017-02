‘Schone’ Russen laten EK atletiek schieten

Twee Russische atleten die donderdag toestemming kregen om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale evenementen, laten in elk geval de EK indoor in Belgrado (2-4 maart) schieten. Anzjelika Sidorova, titelhoudster bij het polsstokhoogspringen, en sprintster Kristina Sivkova zullen niet in actie komen. Sidorova heeft haar indoorseizoen al beëindigd en Sivkova is door een verkoudheid niet fit.

Kogelslingeraar Aleksei Sokirskii kreeg van de internationale atletiekfederatie IAAF eveneens groen licht. Hij heeft echter de komende periode geen plannen om aan internationale wedstrijden mee te doen.

Volgens de IAAF heeft het Russische drietal aan de strenge eisen voor dispensatie voldaan. De Russische atletiekbond is nog altijd geschorst vanwege het grootschalige dopingschandaal in het land en daarom mogen atleten uit Rusland in principe niet meedoen aan internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze de afgelopen jaren regelmatig op doping zijn getest in een land met een erkend antidopingprogramma, kunnen ze van de IAAF speciale toestemming krijgen.