Williams steelt de show bij Rockets

Basketballer Lou Williams heeft donderdag (plaatselijke tijd) aangetoond dat hij een aanwinst is voor Houston Rockets. De van Los Angeles Lakers overgekomen Williams stal met 27 punten de show voor de Rockets, die met duidelijke cijfers wonnen van New Orleans Pelicans in de Amerikaanse NBA: 129-99.

Bij de Pelicans maakte DeMarcus Cousins zijn debuut. Ook hij viel op met 27 punten, maar kon daarmee een nederlaag van zijn nieuwe ploeg niet afwenden. Anthony Davis scoorde zelfs 29 punten voor de verliezers uit New Orleans.

Stephen Curry leidde Golden State Warriors naar zijn 48e zege van het seizoen. De sterspeler noteerde 35 punten in de met 123-113 gewonnen wedstrijd tegen Los Angeles Clippers.

Titelverdediger Cleveland Cavaliers rekende af met New York Knicks: 119-104. LeBron James was goed voor een ‘triple double’: 18 punten, 13 rebounds en 15 assists. Kyrie Irving was de topscorer bij Cleveland met 23 punten. Courtney Lee maakte 25 punten voor de Knicks. .