Atletiekcoach Salazar weer in opspraak

Atletiekcoach Alberto Salazar heeft ,,bijna zeker” dopingregels gebroken door zijn atleten een aminozuur via een infuus toe te dienen. Dat heeft de Amerikaanse dopingwaakhond Usada in een rapport geconcludeerd, schrijft de Britse kant The Times die dat rapport inzag. Het in maart vorig jaar geschreven rapport is door de Russische hackersgroep Fancy Bears gelekt.

Salazar diende zijn atleten het niet verboden aminozuur L-carnitine toe. Dat zou volgens de Amerikaan dezelfde effecten hebben als illegale bloeddoping. De manier van toedienen is echter een probleem omdat een infuus waarbij meer dan 50 milliliter binnen zes uur wordt toegediend sowieso is verboden.

Salazar is een bekende coach die onder meer de Engelse middenafstandsloper Mo Farah onder zijn hoede heeft. Ook de Nederlandse Sifan Hassan traint sinds december bij Salazar.