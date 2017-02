Brand sterkste in Omloop Het Nieuwsblad

Lucinda Brand heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen op haar naam geschreven. De Nederlandse wielrenster van Team Sunweb bleef na 124,2 kilometer in Gent landgenote Chantal Blaak voor. Annemiek van Vleuten zorgde er met de derde plaats voor dat het erepodium geheel uit Nederlandse vrouwen bestond.

Brand, die vorig jaar nog als zesde eindigde, reed in het slot van de koers weg bij de concurrentie en kwam solo aan. Het betekende de zevende Nederlandse eindzege bij de vrouwen in de Belgische openingsklassieker. Vorig jaar was de Britse Elizabeth Armitstead nog de beste.