Herlings stelt teleur bij MXGP-debuut

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zich zaterdag bij zijn debuut in de MXGP in de tweede manche van een betere kant laten zien. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse werd in Qatar elfde na een teleurstellende achttiende plaats in de eerste manche. Teamgenoot Glenn Coldenhoff was beide keren sneller: hij werd achtste in de tweede manche en vijftiende in de eerste.

Waar Herlings in de eerste manche goed begon en daarna ver wegzakte, zag zijn tweede manche er heel anders uit. Hij lag al vrij snel op de veertiende plaats en kroop daarna een aantal plaatsen naar voren. Coldenhoff zakte tijdens de race van de zesde plaats naar achteren.

Herlings kwam twee weken geleden ten val en brak een middenhandsbeentje. Hij reed met een brace om zijn hand.

Antonio Cairoli won de eerste manche op het circuit van Losail. De Italiaan bleef de Belg Clement Desalle en de Sloveen Tim Gajser voor. In de tweede manche won Cairoli opnieuw, nu voor Gajser en de Fransman Romain Febvre.

In de WK-stand is Cairoli ook de eerste leider met 50 punten. Coldenhoff staat met negentien punten negende en Herlings is de nummer vijftien met dertien punten.