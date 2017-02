Nuis wint 1000 meter in recordtijd

Kjeld Nuis heeft zaterdag bij het WK sprint in Calgary het Nederlandse record op de 1000 meter op zijn naam gebracht. De wereldkampioen op deze afstand reed in de voorlaatste rit een tijd van 1.06,61. Daarmee was hij 0,12 seconde sneller dan Kai Verbij die twee ritten eerder het Nederlands record al had verbeterd met een tijd van 1.06,73. De oude toptijd stond op naam van Stefan Groothuis, die in januari 2012 eveneens in Calgary eindigde in 1.06,96.

In het WK-klassement na de eerste dag leidt Verbij. De Duitser Nico Ihle staat tweede, op 0,11 seconde van de Europese kampioen. De Noor Havard Lorentzen is derde op 0,13 seconde van Verbij. Nuis neemt de vierde plaats in, met een achterstand op de tweede 500 meter (zondag) van 0,36 seconde op zijn landgenoot. Ronald Mulder bezet de vijfde plek, op 0,37 seconde van Verbij.