Politiek & sport aan de kaak gesteld

Het duurt niet lang meer voordat we onze stem mogen uitbrengen. De vraag voor velen is echter: op wie ga ik stemmen? We zweven en we twijfelen, terwijl 15 maart nadert. In aanloop naar de verkiezingen interviewen wij een aantal Nederlanders over hun kijk op de politiek, gekoppeld aan een specifiek thema. In dit interview deelt sportjournalist en presentatrice Barbara Barend haar kijk op het huidige politieke klimaat in relatie tot sport.

“Ik vind sport op de politieke agenda heel belangrijk, en niet omdat ik sportjournalist ben. Ik vind het belangrijk als moeder, als inwoner van deze maatschappij. Sport heeft mij heel erg gevormd als mens. Sport is een essentieel onderdeel van het leven.”

Volgens Barbara is het belangrijk dat iedereen in Nederland de mogelijkheid heeft om te sporten, ongeacht achtergrond of sociale klasse: “Een land wordt er gezonder door als we met z’n allen sporten en gezond eten. Hierdoor neemt de druk op de gezondheidszorg af en daar heeft iedereen baat bij. Sporten is overigens niet alleen goed voor je gezondheid, maar is ook ontzettend leuk. Juist nu is sport belangrijk, het brengt verbinding, je doet contacten op en je kunt het samen doen. Daarbij is het goed voor de emancipatie: jonge meisjes die sporten kunnen hetzelfde doen als wat jongens doen. Het laat zien dat meisjes dezelfde kansen hebben. Het gaat om de mogelijkheid, dan heb je zelf de keuze.”

Sport en het belang hiervan is zowel een taak van de overheid als van grote Nederlandse bedrijven, aldus Barbara. “Het is goed dat de overheid mensen stimuleert om meer te sporten, waardoor er minder hart- en vaatziektes zijn. Meer gezondheid dus en minder zorgkosten. Maar we kunnen niet zoveel eisen van de overheid. Gelukkig willen grote bedrijven tegenwoordig ‘goed doen’ en een groene uitstraling hebben. Sporten hoort hier ook bij. eigenlijk zou de top tien van multinationals in Nederland met elkaar mede verantwoordelijk mogen zijn voor een fantastisch sportklimaat. Gelukkig zijn er al veel bedrijven die de sport omarmen, zoals bijvoorbeeld grote banken en telecom bedrijven.”

“Wat mij betreft komt er een staatssecretaris voor sport”

Barbara denkt graag groot. “Ik ben erg voor om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. En ook hiervoor hoeft niet alleen de overheid op te draaien. We hebben een aantal grote bedrijven in Nederland die dat mede mogelijk kunnen maken. Dit kan een enorme boost geven aan het sportklimaat. Dit zal een positieve impact hebben op ons land en niet te vergeten de sport infrastructuur: die wordt er alleen maar beter van.”

En de politieke partijen, wat doen die als het op sport aankomt? “Iedere partij zegt iets over sport. Zelfs de partij 50PLUS heeft een paragraaf over sport. Dat is een positieve ontwikkeling. Iedereen onderkent het belang van sport. D66 besteedt het meeste aandacht aan sport en wil ook actief de Spelen naar Nederland halen. Maar VVD-kamerlid Rudmer Heerema springt er helemaal uit. Hij heeft al een keer 2,5 miljoen extra subsidie voor de sportbonden weten los te weken en recent zorgde hij er met een motie voor dat NOC-NSF tien miljoen extra voor topsport kan bijschrijven. Hij roept zelfs op tot het sluiten van een landelijk sportakkoord, net zoals we nu een woonakkoord en een zorgakkoord hebben. Het gaat hem daar niet alleen om de financiële en organisatorische borging van de sport in al zijn aspecten – dus niet alleen van de breedte- en topsportstructuren, maar ook om evenementenbeleid, sport op school, accommodatiebeheer enzovoort voor de komende tien jaar. De VVD wil ook weer de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de basisschool terugbrengen. Wat mij betreft komt er nu ook echt eens een staatssecretaris voor sport.”