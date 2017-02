Ronald Mulder wint 500 meter in recordtijd

Schaatser Ronald Mulder heeft zaterdag bij het WK sprint in Calgary de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp zegevierde met een Nederlands record: 34,18 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen nationale toptijd van 34,25, die hij in november 2013 in Salt Lake City reed.

Roman Krech uit Kazachstan eindigde op de snelle Olympic Oval op de tweede plaats met een tijd van 34,21. De Rus Roeslan Moerasjov reed de derde tijd (34,29).

Europees sprintkampioen Kai Verbij belandde met een tijd van 34,48 op de negende plek. Kjeld Nuis, die vorig jaar zilver pakte in het eindklassement van het WK, moest genoegen nemen met de achttiende plaats (34,90).

Mulder had na een prima start grote moeite om de laatste binnenbocht goed af te werken. Hij vloog ruim uit zijn baan en reed zelfs een paar meter voor de neus van zijn Canadese tegenstander Laurent Dubreuil. De dertigjarige sprinter van Team Plantina herstelde zich echter snel en wist alsnog op volle snelheid over de finish te glijden. Ook Verbij en Nuis namen hun tweede binnenbocht veel te ruim en lieten daardoor de kans op een betere tijd liggen.

De laatste voorbereidingen van Nuis op het WK sprint verliepen niet geheel naar wens. ,,Ik ben hier donderdag ziek geworden”, liet de tweevoudige wereldkampioen (1000 en 1500 meter) bij de NOS weten. ,,Het rommelde in mijn buik, waarschijnlijk heb ik iets verkeerds gegeten. Ik heb met verhoging ’s nachts in mijn bed gelegen. Ik dacht heel even dat ik het WK kon vergeten, maar ik ben met de schrik vrij gekomen. Ach, van een paar kilo’s lichter is nog nooit iemand slechter geworden.”