Sock naar tweede finale van jaar

De Amerikaanse tennisser Jack Sock heeft in Delray Beach zijn tweede ATP-finale van dit jaar bereikt. De winnaar van het toernooi in Auckland was in de badplaats in Florida landgenoot Donald Young de baas: 6-4 7-6 (2).

De 24-jarige Sock, die als derde was geplaatst in Delray Beach, verloor dit jaar nog maar een partij. In de derde ronde van de Australian Open werd hij geklopt door Jo-Wilfried Tsonga.

Sock neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de als eerste geplaatste Milos Raonic uit Canada of Juan Martin del Potro. De Argentijn is de nummer zeven van de plaatsingslijst. Raonic en Del Potro staan later zaterdag tegenover elkaar.