Van Avermaet wint Omloop Het Nieuwsblad weer

Greg Van Avermaet heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw gewonnen. De Belgische wielrenner van BMC was in de straten van Gent, net als vorig jaar, de rapste. Van Avermaet was de snelste van een kopgroep van drie.

Wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije moest met de tweede plek genoegen nemen. Ook vorig jaar eindigde hij op die plek. Sep Vanmarcke kwam als derde over de finish in de wedstrijd die geldt als de opening van het West-Europese wielerseizoen. Omloop Het Nieuwsblad maakt sinds dit jaar deel uit van de WorldTour.

De wedstrijd werd ontsierd door enkele grote valpartijen. Tom Boonen, die bezig is aan zijn laatste wedstrijden als wielerprof, was een van de belangrijkste slachtoffers en stapte af. Ook de Nederlander Lars Boom haalde de finish niet.

Mike Teunissen, rijdend voor Sunweb, kon zaterdag lang met de besten mee. Op 29 kilometer van de eindstreep moest ook hij Van Avermaet, Sagan en Vanmarcke laten gaan. Sebastian Langeveld was in 2011 de laatste Nederlandse wielrenner die Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam schreef.

Zondag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma.