Achtste titel voor tennisser Thiem

Dominic Thiem heeft zondag voor de achtste keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse tennisser was de beste in Rio de Janeiro, waar hij in de finale afrekende met de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Na een partij van ruim anderhalf uur stond de stand 7-5 6-4 op het scorebord.

Voor de 23-jarige Thiem, de nummer acht van de wereld, was het zijn eerste toernooiwinst in 2017. De tennisser liet zich vorige week in Rotterdam in de kwartfinales verrassen door de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Carreno Busta, 24e op de mondiale ranking, blijft op twee toernooizeges staan.