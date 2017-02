Eindzege Vreugdenhil in Grand Prix natuurijs

Marathonschaatser Frank Vreugdenhil is de eindwinnaar van de KPN Grand Prix op natuurijs. Hij eindigde zondag in de vijfde en laatste wedstrijd over 150 kilometer op het Zweedse ijs van Falun als tweede en stelde met die klassering de eindzege veilig. Simon Schouten won de finale race op het Runnmeer. Bart de Vries werd derde.

Bij de vrouwen was Iris van der Stelt de grote winnaar. Ze won de sprint van een kopgroepje voor Ankie Ytsma en Ria Westenbroek. Lisa van der Geest eindigde als vijfde en zag daardoor Van der Stelt ook aan de haal gaan met de eindzege.