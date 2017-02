Ewan wint slotrit in nat Abu Dhabi

Caleb Ewan heeft zondag de vierde etappe in de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Australiër (Orica-Scott) won de massasprint in de stromende regen na 147 kilometer op het racecircuit van Yas Marina. Hij bleef Mark Cavendish, die de eerste rit had gewonnen, en Andre Greipel voor.

De eindzege van Rui Costa kwam in de laatste rit niet meer in gevaar. De Portugees van UAE-Team Emirates had zaterdag de derde etappe naar de top van de Jebel Hafeet gewonnen en daarmee de leiderstrui veroverd. Ilnoer Zakarin werd op vier seconden tweede en Tom Dumoulin hield de derde positie vast voor Bauke Mollema.