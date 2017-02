Judoka Korrel pakt brons bij GP Düsseldorf

Judoka Michael Korrel heeft Nederland bij de Grand Prix in Düsseldorf zondag de enige medaille van het toernooi bezorgd. Korrel, die uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, won de bronzen plak door de Brit Benjamin Fletcher via een houdgreep te verslaan. Hij nam daarmee tevens revanche voor de Grand Slam in Parijs, waar hij twee weken geleden net naast het brons greep.

Korrel ontdeed zich eerder op de dag in de tweede ronde van Daniel Herbst uit Duitsland, maar ging in zijn kwartfinale onderuit tegen de Rus Kazbek Zankisjiev. Door winst in de herkansing, hij versloeg de Duitser Karl-Richard Frey op ippon, kon hij later de eerste medaille voor Nederland binnenhalen.

Karen Stevenson (-78 kilo) verloor de strijd om het brons van Klara Apotekar uit Slovenië. Ze eindigde uiteindelijk als vijfde. Larissa Groenwold, die in dezelfde gewichtsklasse uitkomt, ging al in haar eerste wedstrijd onderuit. Natalie Powell uit Groot-Brittannië haalde het beslissende punt op waza-ari binnen.