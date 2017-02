Ronald Mulder nadert perfectie

Ronald Mulder zei jaren geleden dat hij de eerste schaatser wilde zijn die ooit onder de 34 seconden zou rijden op de 500 meter. De Rus Pavel Koelizjnikov was hem in november 2015 in Salt Lake City echter voor (33,98). Dan het wereldrecord maar, mijmerde de Zwollenaar. Zondag kwam hij er heel dichtbij tijdens de 500 meter op het WK sprint in Calgary. Mulder zegevierde in 34,08, de vijfde tijd ooit gereden, na op zaterdag zijn Nederlandse record ook al scherper te hebben gesteld met 34,18.

,,Tjsonge, 0,1 seconde van het wereldrecord, bizar gewoon”, reageerde de sprinter van Team Plantina bij de NOS opgetogen. ,,Deze race was nagenoeg perfect. Ik wist dat ik mijn tijd van zaterdag kon verbeteren als ik een heel goede tweede buitenbocht zou rijden. Dat lukte, want ik kon goed in mijn slag blijven en daardoor ook mijn snelheid behouden. Ik ben heel blij met deze tijd. Deze baan is echt supersnel en zoveel kansen krijg je hier niet.”

Na Koelizjnikov en de Canadees Jeremy Wotherspoon (34,03) is Mulder nu de op twee na snelste man op de 500 meter. ,,Ik sta in een mooi rijtje, daar ben ik trots op.”