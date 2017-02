Ronald Mulder weer sneller op 500 meter

Ronald Mulder heeft bij het WK sprint in Calgary voor de tweede keer binnen een dag het Nederlands schaatsrecord op de 500 meter verbeterd. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp reed zondag op de hoog gelegen Olympic Oval een tijd van 34,08 seconden. Daarmee was hij nog iets sneller dan op zaterdag toen hij in 34,18 zegevierde.

De vijfde tijd ooit gereden op de 500 meter was zondag voor Mulder opnieuw goed voor de afstandszege. In het algemeen klassement steeg de dertigjarige sprinter van Team Plantina van de vijfde naar de tweede plek.

Kai Verbij reed zondag de vierde tijd op de 500 meter (34,25, een persoonlijk record) en bleef daarmee aan de leiding. De Europese kampioen heeft een voorsprong van 0,40 seconde op Mulder. De Noor Havard Lorentzen staat derde, op 0,99 seconde van Verbij.

Kjeld Nuis zakte van de vierde naar de tiende plek, op 1,90 van Verbij. Hij reed zondag de zestiende tijd (34,84). Een dag eerder eindigde Nuis op de 500 meter op de achttiende plek (34,90).

De mannen beginnen zondagavond rond 23.00 uur Nederlandse tijd aan de tweede en afsluitende race op de 1000 meter. Nuis was zaterdag op die afstand de snelste met een toptijd van 1.06,61. Daarmee reed de wereldkampioen op deze afstand een Nederlands record. Ook kreeg hij het baanrecord in Calgary op zijn naam.

Verbij eindigde zaterdag op de 1000 meter op de derde plek in 1.06,73. Lorentzen eindigde als vierde (1.07,08). Mulder reed de tiende tijd (1.08,07). De kans op WK-goud voor Verbij is derhalve behoorlijk groot.