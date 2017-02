Sagan wint wel in Kuurne-Brussel-Kuurne

Peter Sagan heeft zondag Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De wereldkampioen, zaterdag nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, sprintte eenvoudig weg bij zijn vier medevluchters. De Slowaak van Bora-Hansgrohe bleef Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Luke Rowe (Sky) voor.

Nadat een vroege kopgroep met Nederlandse inbreng van Sjoerd van Ginneken was ingelopen ging titelverdediger Stuyven op avontuur. Sagan en Matteo Trentin sloten aan en even later staken ook Tiesj Benoot en Luke Rowe over. Het vijftal bouwde een maximale voorsprong van zo’n 45 seconden op.

Al eerder had LottoNL-Jumbo de slag gemist toen Benoot, Greg van Avermaet en Zdenek Stybar op de Oude Kwaremont aanzetten en het peloton in twee├źn reten. Van Avermaet miste vervolgens de aansluiting toen de vijf wegreden uit de kopgroep. BMC zette nog wel een aantal man op kop in de achtervolging op het vijftal, maar voorin werd goed samengewerkt.

In de straten van Kuurne keken de koplopers lang naar elkaar. Sagan zette uiteindelijk in de laatste 300 meter aan en sloeg gelijk een gaatje. Stuyven sprintte nog wel naar hem toe, maar moest dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats.