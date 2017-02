Sock krijgt toernooizege Delray Beach cadeau

De Amerikaanse tennisser Jack Sock heeft dankzij de afmelding van Milos Raonic het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach gewonnen. De Canadees moest zich zondag voorafgaand aan de finale afmelden met een hamstringblessure. De als derde geplaatste Sock kreeg de toernooizege daardoor cadeau.

Voor de 26-jarige Amerikaan is het zijn derde titel op de ATP Tour. Begin januari schreef hij het toernooi in Auckland op zijn naam. Sock verloor in 2017 nog maar één partij. In de derde ronde van de Australian Open werd hij geklopt door Jo-Wilfried Tsonga. In de badplaats in Florida versloeg hij zaterdag in de halve finales landgenoot Donald Young.

Raonic, die als eerste speler tot het toernooi in Delray Beach was toegelaten, was in zijn halve finale de Argentijn Juan Martin del Potro de baas.