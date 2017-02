Van der Mark zevende in race twee Superbikes

Wegracer Michael van der Mark is zondag op het Australische Phillip Island als zevende gefinisht in de tweede race van het nieuwe seizoen in het WK Superbike. De Rotterdamse motorcoureur gaf op zijn Yamaha zeven seconden toe op de Britse winnaar én regerend kampioen Jonathan Rea (Kawasaki).

Van der Mark deed het iets beter dan zaterdag in de openingsrace, waarin hij als negende werd afgevlagd. Hij is aan zijn derde seizoen begonnen in het kampioenschap van de zware 1000cc motoren. Van der Mark reed de eerste twee jaren voor Honda, maar is overgestapt naar Yamaha. Vorig jaar werd de Nederlander vierde in het eindklassement.

Rea was een klasse apart op Phillip Island, want hij won beide races. In de race van zondag startte hij vanaf de negende plek, maar hij reed alsnog iedereen voorbij.