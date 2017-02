WK-goud Kodaira, brons Ter Mors

Nao Kodaira heeft zondag als eerste Japanse schaatsster de wereldtitel op de sprintvierkamp gewonnen. Dat deed de dertigjarige rijdster in Calgary met de nodige overmacht. Ze sloot het toernooi af met de derde tijd op de tweede 1000 meter (1.13,17). Kodaira won de andere drie races van het WK. Met een puntentotaal van 146.390 vestigde ze ook een nieuw wereldrecord op deze vierkamp.

Jorien ter Mors behaalde evenals vorig jaar WK-brons. De blikvanger van Team AfterPay eindigde op de afsluitende 1000 meter op de tweede plek met een tijd van 1.12,58. Daarmee klom ze van de vierde naar de derde plaats in de eindstand. De Amerikaanse Heather Bergsma, uit de ploeg van coach Jillert Anema, eindigde in het WK-klassement als tweede, voor het derde jaar op rij.

Kodaira reed de vorige twee seizoenen voor Team Continu, de ploeg van coach Marianne Timmer. De technische en tactische tips van de drievoudige olympisch kampioene deden de Japanse schaatsster meer dan goed. Pas bij terugkeer vorig jaar in haar vaderland kwam ze echter tot volle bloei. Op basis van een speciaal dieet, nadat bij haar een zuivelallergie was geconstateerd, viel Kodaira een paar kilo af. Ook stapte ze over op nieuwe ijzers. Dat bleken gouden stappen in haar ontwikkeling.

Dit seizoen was ze plotseling onverslaanbaar op de 500 meter. Kodaira won eerder deze maand de wereldtitel op de 500 meter en eindigde op de 1000 meter als tweede. Dat maakte haar tot grote kanshebber bij het WK sprint. Kodaira bleek in Calgary de favorietenrol aan te kunnen.

Sanneke de Neeling (vijftiende) en Anice Das (achttiende) vervulden een bijrol bij het WK.