Zieke Boonen past voor Kuurne

Het Vlaamse openingsweekeinde is voor wielrenner Tom Boonen op een sof uitgelopen. Na zijn opgave in de Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag liet de Belg zondag weten dat hij niet van start gaat in Kuurne-Brussel-Kuurne. Boonen, bezig aan zijn laatste weken als profrenner, heeft maagklachten.

,,Voor de Omloop Het Nieuwsblad sukkelde Tom al wat met de maag. Na de wedstrijd zijn de problemen erger geworden. Het is onmogelijk dat hij in Kuurne kan starten”, verduidelijkte Patrick Lefevere, teammanager van Quick-Step.

Boonen won de Vlaamse semiklassieker al drie keer. Zonder verdere tegenspoed hervat Boonen de competitie over tien dagen in de Tirreno-Adriatico. Hij neemt eind april afscheid.