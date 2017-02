Zilver voor Fontijn in Bulgarije

Nouchka Fontijn heeft zondag bij de 68e editie van het bokstoernooi om de Strandja Cup in Bulgarije genoegen moeten nemen met zilver. De Schiedamse fysiotherapeute moest in de finale van de klasse tot 75 kilogram haar meerdere erkennen in de Chinese Li Qian. Fontijn verloor nipt op punten.

De onttroonde titelverdedigster had vorig jaar bij de Olympische Spelen van Rio 2016 deze Chinese boksster in de halve finales nog verslagen. Fontijn keerde met olympisch zilver vanuit Brazilië terug naar huis na haar nederlaag in de finale tegen de Amerikaanse Claressa Shields.