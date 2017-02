Formule 1 maakt stappen op sociale media

Zoals verwacht krijgen de raceteams en coureurs in de Formule 1 meer vrijheid om sociale media te gebruiken. De nieuwe eigenaar van de koningsklasse, Liberty Media, liet maandag bij de testdagen in Barcelona weten dat er meer contact moet zijn met de fans. Daarom mogen de coureurs voortaan vanaf het circuit filmpjes plaatsen op onder meer Twitter, Facebook en Instagram.

Het besluit is een belangrijke vernieuwing in de sport aangezien de voormalige baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, sceptisch tegenover het gebruik van sociale media stond. Hij hield dan ook de controle over al het videomateriaal. Ecclestone leidde de autosport ruim veertig jaar, totdat hij in januari plaats moest maken voor Chase Carey.

Lewis Hamilton van Mercedes maakte maandag direct van de nieuwe maatregel gebruik en liet zijn volgers op Instagram live meegenieten van zijn testrondjes op het Circuit de Catalunya.