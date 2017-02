Magic Johnson brengt Lakers nog geen geluk

Magic Johnson heeft nog geen magie gebracht bij Los Angeles Lakers. De voormalige basketbalvedette is sinds vijf dagen de nieuwe technische baas bij de Lakers, maar ‘zijn’ eerste thuiswedstrijd ging verloren. San Antonio Spurs zegevierde zondag (plaatselijke tijd) met 119-98.

Johnson speelde zijn hele carrière bij de Lakers en de drievoudig beste speler van de NBA behaalde in de jaren tachtig met de Lakers vijf kampioenschappen. ‘Magic’ is teruggehaald om de Lakers uit het slop te trekken. Dit seizoen gaat het beroerder dan ooit bij de zestienvoudig kampioen. De ploeg leed tegen de Spurs zijn 41e nederlaag van het seizoen. De ploeg uit Texas liet zich inspireren door Kawhi Leonard, die 25 punten maakte. Bij de Lakers was Brandon Ingram topscorer met 22 punten.

Russell Westbrook stal weer eens de show bij Oklahoma City Thunder, dat met 118-110 won van New Orleans Pelicans. Hij maakte niet alleen 41 punten, maar was nog eens goed voor 11 rebounds en 11 assists. Het was al zijn 29e zogeheten triple double van dit seizoen.

Blake Griffin was op dreef voor Los Angeles Clippers met 43 punten. Hij leverde daarmee een belangrijk aandeel in de nipte winst van zijn ploeg. De Clippers wisten pas in de verlenging af te rekenen met Charlotte Hornets: 115-113.