Salazar ontkent dopingaantijgingen

Atletiekcoach Alberto Salazar ontkent met klem dat hij in strijd handelt met de dopingregels op zijn trainingscentrum in het Amerikaanse Oregon. ,,Ik geloof in een schone sport en verstrek geen verboden supplementen”, meldde hij maandag aan de BBC.

,,Ik zal nooit doping toestaan en mijn methodes voldoen aan de regels van het mondiale antidopingbureau Wada”, aldus de voormalige marathontopper en coach van meervoudig wereld- en olympisch kampioen Mo Farah.

Salazar kwam afgelopen weekeinde in opspraak door de Sunday Times, die lekte uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse antidopingbureau Usada uit maart 2016. Daarin komt naar voren dat Salazar ”onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” heeft genomen met zijn atleten. Zo zou hij het weliswaar niet verboden aminozuur L-carnitine via een verboden wijze via infuus hebben toegediend en medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

,,L-carnitine is overal verkrijgbaar en een wettelijk toegestaan voedingssupplement. Het is ook niet verboden door Wada en ik heb vooraf Usada ge├»nformeerd dat ik het zou gaan gebruiken”, verklaarde Salazar, die sinds december ook de Nederlandse topatlete Sifan Hassan onder zijn hoede heeft.

,,Ik werk al jaren vrijwillig mee met Usada. Het lekken van informatie en het uiten van valse beschuldigingen in de pers is verontrustend en op deze manier is een eerlijk proces niet mogelijk”, aldus Salazar, die al in juni 2015 onder vuur kwam door een documentaire van de BBC, waarin de trainer werd beschuldigd van experimenten met testosteron.