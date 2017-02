Bosniër Dzumhur verpest rentree Wawrinka

De Bosnische tennisser Damir Dzumhur heeft op het ATP-toernooi in Dubai voor een daverende verrassing gezorgd door in de eerste ronde de als tweede geplaatste Stan Wawrinka uit te schakelen. De 24-jarige Bosniër wees de zeven jaar oudere Zwitser dinsdag terug met 7-6 (4) 6-3.

Voor Wawrinka was het de eerste keer dat hij in actie kwam nadat hij op de Australian Open in januari in vijf sets van Roger Federer verloor in de halve finale. Vervolgens meldde de Zwitser zich met een knieblessure af voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

In Dubai was de Zwitser als tweede geplaatst achter de nummer één van de wereld, Andy Murray. Wawrinka stond voor het eerst tegenover de Bosniër Dzumhur.