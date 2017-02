Dumoulin kopman in Strade Bianche

Tom Dumoulin is door zijn team Sunweb aangewezen als kopman in de Italiaanse klassieker Strade Bianche, komende zaterdag. De koers in Toscane, die deels over gravelwegen voert, maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de WorldTour.

Dumoulin, die zondag als derde eindigde in de Ronde van Abu Dhabi, kan rekenen op de hulp van onder anderen Laurens ten Dam, Wilco Kelderman en de Oostenrijker Georg Preidler. Ramon Sinkeldam en Mike Teunissen, renners met ervaring in het veldrijden, moeten hun kopman eveneens ondersteunen in de koers over 175 kilometer.

,,We gaan voor een goed resultaat”, zegt ploegleider Aike Visbeek. ,,Ik verwacht een finale met een kleine groep renners.”