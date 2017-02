Felix blijft concurrente Schippers

Zesvoudige olympisch kampioene Allyson Felix wil er bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio opnieuw bij zijn. Dat zei de 32-jarige Amerikaanse atlete nadat ze in Los Angeles was uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar van haar woonplaats. Ze wil zich richten op de 200 meter, de afstand waarop Dafne Schippers wereldkampioene is.

,,Ik wil zeker doorgaan tot Tokio. Ik vind de sport nog steeds een uitdaging”, aldus Felix, die bij de Spelen in Rio twee keer goud veroverde (estafette 4×100 en 4×400 meter) en daarmee de eerste vrouwelijke atlete werd met zes olympische gouden plakken.

Felix mikte in Rio aanvankelijk op de dubbel 200 en 400 meter, maar door een blessure kwam ze pas laat het seizoen in vorm en kon ze zich alleen op de 400 meter richten. In de finale moest ze genoegen nemen met zilver. ,,Ik heb vorig jaar weer veel geleerd en weet nu hoe ik slim kan trainen, zodat ik minder wedstrijden nodig heb. De 200 meter blijft mijn favoriete afstand.”