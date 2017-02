Olympisch roeikampioene Head stopt voorlopig

Olympisch kampioene in de lichte dubbeltwee Maaike Head zal dit jaar geen wedstrijden roeien. De 33-jarige roeister liet dinsdag in een interview op nlroei.nl weten dat ze de topsport voorlopig niet kan combineren met haar werk als arts.

,,Ik kon meteen na de Olympische Spelen als arts op de spoedeisende hulp terugkomen. Dat heb ik gedaan en inmiddels in voltijd”, zei de roeister die samen met roeipartner Ilse Paulis vorig jaar tot Sportploeg van het jaar werd gekozen. ,,Per 1 april kan ik overstappen naar de afdeling chirurgie, een vakgebied dat ik altijd mooi heb gevonden, maar ook bijzonder intensief is.”

Als Head begint aan de opleiding chirurgie die zes jaar duurt, acht ze de kans klein dat ze nog terugkeert in de roeiboot. ,,Het is een illusie dat je naast zo’n drukke baan kan roeien. Ik weet inmiddels wat er nodig is om de top te halen en kan de arbeid die daarvoor nodig is simpelweg niet leveren.”

Voor een definitief afscheid houdt de olympisch kampioene echter nog een slag om de arm. ,,Als ik geen specialist word, is het wellicht nog mogelijk om drie jaar door te gaan.”

Head, die ook EK-goud in de lichte dubbeltwee haalde en twee keer wereldkampioen werd in de lichte dubbelvier, heeft nog altijd contact met Paulis, met wie ze op de Spelen in Rio goud won. Dat zorgt soms voor heimwee, gaf ze toe. ,,Tijdens een nachtdienst heb ik het heus wel eens zwaar en verlang ik naar het buiten sporten. Maar ik ben nu gewoon een nieuwe weg ingeslagen en dat bevalt ook goed.”