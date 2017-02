Roompot met wildcard naar Vlaanderen

Wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij heeft dinsdag een wildcard ontvangen voor de Ronde van Vlaanderen. De organisatie van de 101e editie van de roemruchte klassieker had ook goed nieuws voor Cofidis, Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda’s Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert en Willier Triestina.

Alle achttien World Tour-teams waren al zeker van een startbewijs voor de rit op 2 april van Antwerpen naar Oudenaarde. ,,We hebben straks een enorm sterk deelnemersveld aan de start”, vertelde dinsdag een gelukkige koersdirecteur Wim van Herreweghe.

,,Nu de absolute toppers zich afgelopen weekend al getoond hebben in de Omloop Het Nieuwsblad, zijn we ervan overtuigd dat er heel wat mooie namen zich op die eerste zondag van april zullen mengen in de strijd om de zege. De wildcards hebben we uitgedeeld aan ploegen waarvan we zeker zijn dat ze een meerwaarde bieden op het schouwtoneel van de ronde. Zij zullen er zeker op gebrand zijn om zich te tonen in Vlaanderens Mooiste.”