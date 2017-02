Van Gelder weg uit trainingsgroep Den Bosch

Yuri van Gelder maakt in de nieuwe olympische cyclus geen deel uit van de trainingsgroep van de turnbond KNGU in Den Bosch. Dat heeft de nieuwe bondscoach van de turners Bram van Bokhoven dinsdag gemeld.

De 33-jarige ringenspecialist trainde tot afgelopen zomer onder Van Bokhoven, maar aan die samenwerking kwam een einde toen de coach Van Gelder na een incident tijdens de spelen in Rio de Janeiro naar huis stuurde. ,,De trainingsgroep in Den Bosch heeft een nieuwe coach met een verjongde groep”, legt de bondscoach uit. ,,Het heeft voor beide partijen geen meerwaarde als hij daarbij aansluit.”

De beslissing betekent echter niet dat Van Gelder niet kan trainen in Den Bosch, legt Van Bokhoven uit. ,,Naast de KNGU draait hij hier ook een clubprogramma. Ik heb Yuri uitgenodigd om zijn ambities kenbaar te maken. Hij heeft, in ieder geval in de media, aangegeven dat hij door wil gaan met turnen. Dan moet hij een plan inleveren hoe zijn programma eruit gaat zien en met welke trainer.”