Verstappen heeft goed gevoel na ouverture

Max Verstappen heeft dinsdag met een goed gevoel zijn eerste testdag afgesloten in de RB13, de nieuwe bolide van Red Bull waarin de Limburgse autocoureur dit jaar de strijd aangaat in de Formule 1. Hij reed op het Circuit de Catalunya bij Barcelona in totaal 89 ronden en noteerde tijdens de middagsessie 1.22,200 als beste rondetijd. Verstappen reed daarmee dinsdag de derde tijd.

Kimi Räikkönen ging op de tweede testdag van de Spaanse vierdaagse in zijn Ferrari het snelste rond: 1.20,960. Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest in zijn Mercedes 0,02 seconde op hem toegeven. Met zijn nieuwe Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die dinsdag de middagsessie voor zijn rekening nam, legde hij in totaal 168 ronden af. Räikkönen ging het circuit in zijn Ferrari 108 keer rond.

Verstappen is donderdag in Barcelona voor de tweede keer aan de beurt. Woensdag komt de Australiër Daniel Ricciardo weer in actie namens Red Bull. Hij kwam maandag op de eerste testdag, mede door enkele technische problemen, tot slechts 50 ronden, met een snelste tijd van 1.22,926.

Verstappen was na zijn eerste testdag positief gestemd. ,,Het ging prima”, liet hij op Verstappen.nl weten. ,,We hebben genoeg rondjes kunnen rijden en we hebben weinig problemen gehad. We hebben als eerste geprobeerd om een goede balans in de auto te krijgen en als dat goed zit, ga je andere dingen proberen. Daar waren we vandaag naar op zoek en dat ging steeds beter.”

Door veranderde regelgeving zijn de nieuwe racewagens breder, vlakker en sneller. ,,Je gaat wat harder door een bocht, wat je fysiek ook wat meer voelt. Er komen meer krachten op je lichaam. Het is zwaarder voor je nek, je bovenlichaam en je armen”, wist Verstappen nu uit eigen ervaring.