Kerkhove overtreft zichzelf in Kuala Lumpur

Tennisster Lesley Kerkhove heeft zichzelf overtroffen bij het WTA-toernooi in Kuala Lumpur. De Nederlandse nummer 195 van de wereld wist zich in de tweede ronde te ontdoen van de Oezbeekse Sabina Sjaripova, de mondiale nummer 155, en ziet zichzelf daardoor terug in de kwartfinales. Op het centre court werd het woensdag 6-4 6-4.

Kerkhove zorgde maandag voor een stunt door als qualifier de als zevende geplaatste Elise Mertens uit België te verslaan. Die zege was tevens een primeur: niet eerder won de 25-jarige tennisster uit Goes een wedstrijd in het hoofdschema van een WTA-toernooi.

In de eerste set van de partij tegen Sjaripova keek Kerkhove tegen een achterstand aan van 1-4, maar de Nederlandse kwam verrassend terug en won vijf games achter elkaar. Ook de tweede set, waar de breaks over en weer vlogen, ging naar Kerkhove.

In de kwartfinales speelt Kerkhove tegen de Japanse Nao Hibino, die zich door de afmelding van titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne rechtstreeks voor de volgende ronde plaatste.