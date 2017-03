Titelverdedigster Svitolina trekt zich terug

Het tennistoernooi van Kuala Lumpur krijgt dit jaar een nieuwe winnares. Titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne trok zich woensdag wegens een blessure terug voor haar partij in de tweede ronde tegen de Japanse Nao Hibino. Svitolina, de nummer tien van de wereld en als eerste geplaatst in Kuala Lumpur, won dinsdag in de eerste ronde nog van Su Jeong-Jang uit Zuid-Korea.

Hibino plaatste zich door de afmelding van Svitolina zonder te spelen voor de kwartfinales. Daarin is de Nederlandse Lesley Kerkhove of de Oezbeekse Sabina Sjaripova haar opponente.